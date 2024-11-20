Menemen FK zorlu dönemeçte

ŞAMPİYONLUK mücadelesi verdiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta iç sahadaki ilk yenilgisini Soma karşısında alan Memenen FK zorlu viraja girdi. 12. hafta sonunda 28 puanla üçüncü sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, önündeki üç maçın ikisini direkt rakipleriyle oynayacak. İzmir ekibi, bu hafta düşme potasındaki Diyarbekir'e konuk olduktan sonra, iç sahada ikinci sıradaki Serik Belediye'yi ağırlayacak. Menemen zirve yarışında kritik öneme sahip bu maçın ardından bu kez İzmir derbisinde kendisini 2 puan geriden takip eden Bucaspor 1928'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu üç maçtan kayıp istemeyen Menemen, zorlu periyot sonunda ayacağı puanlarla kaderini çizecek.