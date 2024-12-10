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Menemen artık zirveden uzak

HABER MERKEZİ
Menemen artık zirveden uzak
NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapıp haftalarca zirveye kurulan Menemen Futbol Kulübü, son 4 maçta adeta yokları oynadı. Bu periyotta üst üste 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler son olarak Bucaspor 1928'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışının çok uzağında kaldı. Kötü sonuçların ardından 3'üncü sıraya gerileyen Menemen FK, 68 Aksarayspor'un 8 puan, ikinci Serik Belediyespor'un 7 puan gerisine düştü. Bir türlü toparlanamayan Menemen FK'da moralle bozulurken, teknik ekibin oyuncuları toparlamak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.
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