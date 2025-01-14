Menemen FK Arda’yla anlaştı

NESİNE İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Alanyaspor'dan kanat oyuncusu Efecan Gülerce'yi sezon sonuna kadar kiralayan sarı-lacivertliler, Trendyol Birinci Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genç sol beki Arda Temur'u da renklerine bağladı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında yetişip geçen sezon Gençlerbirliği'ne gelen 20 yaşındaki futbolcu bu sene hiçbir maça çıkmadı.

İZZET FURKAN MALAK'I İSTİYOR

Menemen FK'nın Göztepe'nin genç forveti İzzet Furkan Malak'ı da kiralamak istediği kaydedildi. Sarılacivertlilerin, 19 yaşındaki futbolcu için Göztepeli kurmaylarla temasa geçtiği ifade edildi. Göz-Göz'ün altyapısından yetişip profesyonel olan Furkan, bu sezon 3 resmi müsabakaya çıkıp 1 kez ağları sarstı. Furkan'ın gelişmesi için kiralanmasına sıcak bakılıyor