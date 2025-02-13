Buca’dan zirveye damga

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde Play-Off hattına katılma mücadelesi veren Bucaspor 1928, lider Serik Belediyespor'u 1-0 yenerek rakibini zirveden indirdi. 6. dakikada Osman'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla plasesini kaleci Aydın uçarak tokatladı. Ardından top direkten döndü. 47'de Buca ceza sahası içinde yaşanan karambolde Erkan'ın şutunda kaleci Bayram topu çıkardı. Gökhan Karadeniz'in şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 56'da Serik atağında boş pozisyonda Enes'in vuruşunu Bayram çıkardı. Dönen topu bu kez Hakan Arslan tamamladı. Kaleci Bayram bir kez daha gol izni vermedi. 74'te Serik'ten Feyyaz'ın geri pasını kaleci Aydın eliyle kontrol etti. Hakem ihlal olduğunu belirtti. Buca, rakip ceza sahası içinde çift vuruş kullanma hakkı kazandı. Nizamettin'in dokunuşunda Yasin'in yaptığı sert vuruş kale çizgisinde yer alan baraja çarpıp tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

FIRTINA BAYRAM YAPTI

87'de gelişen Serik atağında Mustafa Tan'ın sağ kanattan orta şut karışımı ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Bayram parmaklarıyla çeldi ve top direğe çarpıp oyun alanından uzaklaştı. 90'da Serik ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nizamettin ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

TUNA ÜZÜMCÜ'DEN KADROYA AYAR GELDİ

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Diyarbekirspor maçı on birinden 3 değişikliğe giderek takımını Serik Belediyespor karşısında sahaya çıkardı. Yılmaz Özeren, Zeki Yıldırım ve Buğra Akçagün'ün yerine Emir Bilgin, Osman Işıklı ve Mecit Deniz as kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 11'inde, altyapıdan yetişen 4 isim Emre Erdem, Cebrail İrtürk, Emir Bilgin, Mecit Deniz sahaya çıktı. Fırtına'nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mecit bu sezon ilk kez, Serik karşısında 11'de şans buldu.

SARI-LACİVERTLİLER YALNIZ BIRAKMADI

BUCASPOR 1928 taraftarları maçın hafta içi oynanmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Bin civarında futbolsever 90 dakikada boyunca sarı-lacivertlileri destekledi. Karşılaşmada ilk yarının bitiminde Bucasporlu Çağrı ile Serikli Burak Asan arasında gerilim yaşandı. İki oyuncu birbirleriyle sözlü münakaşaya girerken, takım arkadaşları olay büyümeden Çağrı ve Burak'ı sakinleştirdi.