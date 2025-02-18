Menemen sağlama aldı

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden Elazığspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla 44 puana yükselen sarı-lacivertliler 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken, 3'üncü basamakta yer alan Elazığspor'la da arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İzmir temsilcisi grupta son 6 karşılaşmada rakipleri karşısında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, 2 haftadır üst sıralardaki rakipleriyle oynadıklarını belirterek, "Önceki hafta deplasmanda rakibimiz Vanspor'la son dakikada attığımız golle 2-2 berabere kaldık. Oradan puanla ayrılmak önemliydi. Elazığspor da direkt bizim rakibimiz. Bu maçı kazanıp çok önemli bir virajı döndük. Takımın morali çok yüksek, bu galibiyetleri sürdürüp hak ettiğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı.