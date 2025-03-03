Menemen FK puana razı oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Menemen FK, 25. haftada Aksaray Bld'ye konuk oldu. İlk bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 35'te Atamer ile öne geçen ev sahibine 42'de Altarhan Hidayetoğlu cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarının 77. dakikasında Onur Akdeniz sahneye çıktı ve sarılacivertliler zorlu deplasmanda öne geçti. Ancak 5 dakika sonra Onur bu kez kendi kalesine attığı golle maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki ekibin de çabaları sonucu değiştirmedi ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Menemen FK 45 puanla 4. sıradaki yerini korurken, 53 puanlı Aksaray ise ikinci sırada yer aldı.