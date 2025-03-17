Menemen tam gaz

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçen Play-Off hattında yer alan Menemen FK deplasmanda karşılaştığı Erbaaspor'u 1-0 yendi. İzmir temsilcisi bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı.

Sarı-lacivertliler 45. dakikada Seçim Can Koç'un kaydettiği golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Menemen FK ikinci yarıda yakaladığı fırsatları ise gole çeviremedi.

GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

İzmir temsilcisi kritik randevudan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Bu süreçte Menemen FK 2 beraberlik ve 4 galibiyetle sahadan ayrılırken, hanesine 14 puanı yazdırmasını bildi. İzmir temsilcisi gelecek hafta taraftarı önünde orta sıralarda yer alan Ankara Demirspor'u konuk edecek.