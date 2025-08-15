Menemen FK vazgeçti

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'nın başkanı Bilgin Tokul, bir süredir kamuoyunda konuşulan devir süreciyle ilgili kararını değiştirdi. Daha önce kulübü devretme yönünde adımlar atacağı konuşulan Tokul'un, yapılan değerlendirmeler ve görüşmelerin ardından bu planından vazgeçtiği öğrenildi. Bilgin Tokul'un bu kararında hem camiadan gelen destek mesajlarının hem de mevcut yönetimle sürdürülen projelerin etkili olduğu ifade edildi. Yapılan istişareler sonucunda Menemen FK'yı gelecek sezon da bizzat yönetme kararı aldığı belirtilen Tokul'un, takımın sportif başarısını artırmak ve kulübün kurumsal yapısını güçlendirmek için bir dizi yeni plan üzerinde çalıştığı öğrenildi. Taraftarlar başkanın bu kararını memnuniyetle karşılarken, kulübün istikrarlı bir yönetimle yola devam etmesinin 2.Lig'de üst sıra mücadelesi için de önemli olduğu yorumları yapıldı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerin, Tokul yönetiminde iddialı bir kadro oluşturacağı bildirildi.