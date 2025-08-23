Menemen FK’dan anlamlı forma

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon formaları tanıtıldı. Sarı-lacivertli kulüp formalarını, 'Farklı çizgiler aynı ruh' sloganı ile resmi sosyal medya hesaplarından tanıttı. Menemen FK'da yönetim bu sezon özel bir formada tasarladı. Menemen Olayları sırasında 23 Aralık 1930 yılında genç yaşında şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın fotoğrafının yer aldığı bir forma ile sahada yerini alacak. Menemen ile özleşmiş olan devrim şehidi Kubilay yeni sezonda sarı-lacivertli ekibin formasında yer alacak. Menemen FK forma tanıtımı sırasında Kubilay'ı formalarında taşıyacaklarından gurur duyacaklarını açıkladı.