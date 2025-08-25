  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Menemenspor Menemen dört köşe

Menemen dört köşe

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen dört köşe

Sarı-lacivertliler gurbette Yeni Mersin'i 16 ve 35 Seçim, 19 Emre ve 29'da Yusuf'un (kk) golleriyle 4-1 yenerek sezona 3 puanla başl adı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında deplasmanda konuk olduğu Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek sezona 3 puanla başlangıç yaptı. İzmir temsilcisinde gol perdesini 16. dakikada Seçim Can Koç açtı: 0-1. Sarılacivertliler 19. dakikada Emre Keskin ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Mücadelenin 29. dakikasında Yeni Mersin İdmanyurdu oyuncusu Yusuf Eroğlu meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-3. Mücadelenin 35. dakikasında sahneye bir kez daha Seçim Can Koç çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-4.

FARK 70. DAKİKADA ÜÇE İNDİ

Müsabakanın ikinci yarısında skor uzun bir süre 4-0 devam ederken, 70. dakikada Utkan Çevik farkı 3'e indirdi: 1-4. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, sarı lacivertli İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Menemen temsilcisi gelecek hafta taraftarı önünde Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA