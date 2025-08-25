Menemen dört köşe

Sarı-lacivertliler gurbette Yeni Mersin'i 16 ve 35 Seçim, 19 Emre ve 29'da Yusuf'un (kk) golleriyle 4-1 yenerek sezona 3 puanla başl adı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında deplasmanda konuk olduğu Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek sezona 3 puanla başlangıç yaptı. İzmir temsilcisinde gol perdesini 16. dakikada Seçim Can Koç açtı: 0-1. Sarılacivertliler 19. dakikada Emre Keskin ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Mücadelenin 29. dakikasında Yeni Mersin İdmanyurdu oyuncusu Yusuf Eroğlu meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-3. Mücadelenin 35. dakikasında sahneye bir kez daha Seçim Can Koç çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-4.

FARK 70. DAKİKADA ÜÇE İNDİ

Müsabakanın ikinci yarısında skor uzun bir süre 4-0 devam ederken, 70. dakikada Utkan Çevik farkı 3'e indirdi: 1-4. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, sarı lacivertli İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Menemen temsilcisi gelecek hafta taraftarı önünde Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.