Süper Menemen FK

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşan sarılacivertliler, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak sezona üç puanla başladı. Bu sonuçla Menemen FK, sezona güçlü bir giriş yaparken, özellikle ilk yarıdaki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Menemen FK, önemli değişikliklere imza attı. Sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz, teknik direktörlük koltuğuna ise Bilal Kısa getirildi. Bu değişimle birlikte transferde de hareketli günler geçiren İzmir temsilcisi, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasıyla birlikte ilk resmi sınavına çıkan teknik direktör Bilal Kısa, sahadan 3 puanla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yaptı. Genç teknik adamın ortaya koyduğu oyun beğeni toplarken, bu performansı gelecek haftalara da taşıyıp galibiyet serisi yakalamak istediği ifade edildi.