Menemen’e genç kanat

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona başlarken bir yandan da önemli oyuncuların ayrıldığı kadrosunu takviye etmeye çalışan Menemen Futbol Kulübü transferde önemli bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisinin, Efe Taylan'ı satın alma opsiyonunu alarak sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi. Efe Taylan Altunkara'nın imza törenine Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul katıldı.

22 KARŞILAŞMADA OYNADI

Geçen sezon Trendyol 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü formasıyla 22 karşılaşmaya çıkıp, rakip ağları 1 kez havalandırma başarısı gösteren 21 yaşındaki genç oyuncu kariyerinde daha önce kiralık olarak İzmir Çoruhlu Futbol Kalübü ve Pazarspor'da da görev yapmıştı.