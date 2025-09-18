Menemen FK ikinci yarı kendine geldi

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda zor da olsa adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli İzmir ekibi, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Maça tutuk başlayan Menemen, 15'te Burak Temir'in golüyle geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 74'te Baran Demiroğlu ile eşitliği yakalayan ev sahibi, 87. dakikada Eyüp Poyraz'ın golüyle öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. Sarılacivertliler bu skorla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Menemen FK, ligde Pazar günü Kırklarelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.