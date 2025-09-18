  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Menemenspor Menemen FK ikinci yarı kendine geldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele eden İzmir ekibi, geriye düştüğü maçı kazanıp tur atladı.

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda zor da olsa adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli İzmir ekibi, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Maça tutuk başlayan Menemen, 15'te Burak Temir'in golüyle geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 74'te Baran Demiroğlu ile eşitliği yakalayan ev sahibi, 87. dakikada Eyüp Poyraz'ın golüyle öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. Sarılacivertliler bu skorla adını 3. Tur'a yazdırmayı başardı. Menemen FK, ligde Pazar günü Kırklarelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA