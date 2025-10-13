Menemen teslim

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren ve geçen hafta sahasında direkt rakiplerinden Aksaray Belediyespor ile berabere kalan Menemen FK, deplasmanda direkt rakiplerinden olan Bursaspor'a mağlup oldu: 3-0. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 5 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İzmir temsilcisi bu süreçte Adanaspor, Ispartaspor ve Muşspor'u mağlup ederken, Kırklarelispor ile Aksaray Belediyespor'la berabere kaldı. 14 puanda kalan sarı-lacivertliler, Play-Off hattının dışarısında kaldı. Müsabakaya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Menemen rakip kaleye gitmekte zorlandı. 41. dakikada Bursaspor'da oyuna sonradan giren Ertuğrul Furat attığı golle takımın öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Menemen FK, daha atak görünse de Bursaspor son dakikalarda bulduğu golle rahatladı. 84'te sahneye çıkan Hakkı Türker, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90+9'da Sertaç Çam attığı golle müsabakanın skorunu ilan eden isim oldu: 3-0.