Menemen veda etti

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın 3. turunda Menemen FK, deplasmanda Muşspor'a 1-0 yenildi. İzmir ekibi, normal süresi 0-0 biten mücadelenin 97. dakikasında yediği golle kupa maratonuna veda etti. Sarı-lacivertliler maça Emir, Eren, Onur, Hakan Selim, Fırat, Yunus Emre, Alican, Mustafa Can, Burak, Alper ve Seçim ilk 11'iyle başladı. Ligdeki ideal kadrosuna yakın bir takımla sahaya çıkan teknik direktör Bilal Kısa'nın öğrencileri, rakibin 14. dakikadan bu yana 10 kişi oynamasını lehine çeviremedi ve elenmekten kurtulamadı. 14. dakikada ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Serkan, bariz gol şansını engelleyen bir faul yaptığı için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. İzmir ekibi, 90 dakika boyunca etkin bir futbol sergilemesine rağmen normal sürede eşitlik bozulmadı ve müsabaka uzatmalara gitti.

UZATMADA YIKILDI

97. dakikada Onur Ramazan Toprak'ın asistinde Oğuzhan Akgün takımının tek golüne imza attı. Mücadelede başka gol olmadı ve Menemen FK'nin kupa serüveni 3. turda son buldu. İzmir ekibi, ligde pazar günü Ege derbisinde Fethiyespor'u misafir edecek.