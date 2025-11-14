Menemen FK çok hareketli

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da Ahmet Kartal Dede, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök, Hakan Özkan, Alper Efe Pazar ve Hakan Selim Yıldız'ın bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde, önemli oyunculardan Seçim Can Koç, Onur Akdeniz ve Eyüp Poyraz'ın yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Forvet mevkiinde görev yapan Seçim Can Koç, bu sezon görev yaptığı 13 maçta 7 gol kaydetti. Savunmada oynayan Onur ise 8 maça çıktı. Sağ bek Eyüp ise 13 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.