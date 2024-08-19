Samsunspor gurbette güldü

SÜPER Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. 5'inci dakikada Ntcham'ın ara pasında topla buluşan Holse'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 0-1. 20'nci dakikada sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Moundilmadji'nin ceza sahası içerisine sokularak verdiği pasta Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunu kaleci son anda çıkardı. Karadeniz ekibi ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 70'inci dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı frikikte topa iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşu kalecide kaldı. 77'nci dakikada Bola'nın ara pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Dioudis kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor müsabakayı 1-0 kazandı