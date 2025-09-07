Samsunspor’un gözdesi Mota

KARADENIZ ekibi Samsunspor hücuma takviye için yönünü İtalya'ya çevirdi. İtalyan basını, Serie A temsilcisi Monza forması giyen Portekizli forvet Dany Mota'nın Süper Lig ekibi Samsunspor ile anlaştığını öne sürdü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kırmızı-beyazlıların hücum hattını güçlendirmek için önemli bir girişimde bulunduğu iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncu, hem Lüksemburg hem de Portekiz pasaportuna sahip. Sağ ayağını kullanan Mota, santrfor ve ikinci forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Mota geçen sezon Serie A 'da 31 maçta 5 gol attı, 2 asist kaydetti.