Çaykur Rizespor ve Trabzonspor hazırlık maçında karşılaşacak. Süper Lig başlamadan önce takımlar hazırlık maçı yapmaya başladı. Lig 11 Eylül'de koronavirüs salgının gölgesinde yeniden başlayacak. Takımlar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, Trabzon Çaykur Rizespor hazırlık maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIK MAÇI
Süper Lig'de yeni sezon öncesi A Spor'da Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak.
Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.
Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın ile 04 Eylül 2020 Cuma günü 17:00'da A Spor'da!Manisa'nın yeni transferi Hakan iddialı! Antalyaspor'da koronavirüs şoku! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzon Çaykur Rizespor’a konuk olacak! Hazırlık maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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