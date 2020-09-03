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Trabzon Çaykur Rizespor’a konuk olacak! Hazırlık maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar lig başlamadan önce hazırlık maçları yapmaya başladı. Bu takımlardan ikisi de Çaykur Rizespor ve Trabzonspor. İki takım hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Trabzon Çaykur Rizespor hazırlık maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

03.09.2020, 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,12:45