Manisa'nın yeni transferi Hakan iddialı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 yıldır Play-Off'ta kaçırdığı şampiyonluk hedefine yeni sezonda ulaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü'nün Adanaspor'dan kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Hakan Barış, başarılı olacağını söyledi. Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulunan Hakan, "Yeniden Manisa'ya dönmek çok güzel. Manisa Futbol Kulübü, farklı bir kulüp. Takımımızın hedefleri beni buraya getiren en önemli etken oldu. Hedefi olan bir kulüpte oynamak çok heyecan verici" dedi.



Takımdaki arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını ifade eden Hakan, "Volkan Okumak eski takım arkadaşım. Onunla Giresunspor'da oynamıştık.

Kaptanımız Nizamettin çok iyi bir oyuncu. Takımdaki bütün arkadaşlarım cana yakın. Bu arkadaşlık sezon sonunda bize çok olumlu yansıyacak. Pandemi nedeniyle başlangıçta statlara seyirci alınmayacak. Bir futbolcu olarak çok üzüntü verici. Taraftarımız umutsuzluğa kapılmasın. Desteklerini tribünde olmasa da sosyal medyada bize iletsinler" diye konuştu.

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