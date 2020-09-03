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'da koronavirüs şoku!

'de mücadele eden , yaptığı açıklamada kulüp çalışanlarından 5 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor'da koronavirüs şoku!

03.09.2020, 11:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,11:54

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi. Akdeniz ekibi resmi sitesinden, virüse yakalanan kişilerin tedavilerine başlandığını duyurdu.

Antalyasor'un açıklaması şu şekilde:
Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

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