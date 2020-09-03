Antalyaspor'da koronavirüs şoku!

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi. Akdeniz ekibi resmi sitesinden, virüse yakalanan kişilerin tedavilerine başlandığını duyurdu.

Antalyasor'un açıklaması şu şekilde:

Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Denizlispor yıldız futbolcu Subotic ile anlaşmaya vardı

Milli heyecan başlıyor