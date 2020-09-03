Antalyaspor'da koronavirüs şoku!

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi. Akdeniz ekibi resmi sitesinden, virüse yakalanan kişilerin tedavilerine başlandığını duyurdu.
Antalyasor'un açıklaması şu şekilde:
Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.
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