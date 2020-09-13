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Haberler Trabzonspor Süper kapışma

Süper kapışma

’de haftanın maçı bugün ile arasında oynanacak. Medical Park’taki sınav saat 20.00’de başlayacak.

Süper kapışma
Giriş Tarihi: 13.9.2020

SÜPER Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri bugün Trabzon'da oynanacak. Yola şampiyonluk hedefiyle çıkan Trabzon ve Beşiktaş 20.00'de Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Kartal'da sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VAR
ŞAMPİYONLUK mücadelesi verdiği geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, eksiklerine rağmen Beşiktaş'ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Pereira ile yeni transferler Trondsen ve Marlon oynayamayacak, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı'nın da riske edilmesi beklenmiyor.

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