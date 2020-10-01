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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında

, deplasmanında

'in 4. hafta açılışında , FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak. 'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında

AA

01.10.2020, 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,11:41

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

PEREİRA VE EKUBAN DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan Pereira, bu sezon ligde ilk kez kadroda yer alacak.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Caleb Ekuban da 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edilebilecek.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak'ın durumları son antrenmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde uçak ile Gaziantep'e gidecek.

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