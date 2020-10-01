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Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti

, Wallace'ı etti

ekiplerinden , ekiplerinden Lazio'nun Brezilyalı futbolcusu dos Santos'u etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti

AA

01.10.2020, 10:39

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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