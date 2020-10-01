Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Wallace'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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