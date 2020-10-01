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Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de heyecan dolu 3 hafta geride kaldı. 4. hafta heyecanı MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK-Trabzonspor müsabakaları ile başlayacak.