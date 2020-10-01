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Guilherme ile yollarını ayırdı!

'da takıma geçtiğimiz sezon dahil olan ve bu sezon başında kendisine kulüp bulması söylenen Guilherme ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, yıldız ismin sözleşmesinin feshedildiğini 'a bildirdi.

Trabzonspor Guilherme ile yollarını ayırdı!

01.10.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,16:02

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Takıma geçtiğimiz sezon dahil olan ve bu sezon başında kendisine kulüp bulması söylenen Guilherme ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, yıldız ismin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Giulherme ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

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