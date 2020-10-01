Trabzonspor Guilherme ile yollarını ayırdı!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Takıma geçtiğimiz sezon dahil olan ve bu sezon başında kendisine kulüp bulması söylenen Guilherme ile yollar ayrıldı. Bordo-mavililer, yıldız ismin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Giulherme ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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