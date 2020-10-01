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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse sağlık kontrolünden geçti

'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

, prensip anlaşmasına vardığı 'yi 'a getirmişti. Senegalli golcü, sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse sağlık kontrolünden geçti

01.10.2020, 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,13:44

Mbwana Samatta'nın ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kılmıştı. Senegalli golcü, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelirken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Yaşanan bu gelişme sonrası Senegalli golcünün transferinin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

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