Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse sağlık kontrolünden geçti

Mbwana Samatta'nın ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kılmıştı. Senegalli golcü, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelirken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
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35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Yaşanan bu gelişme sonrası Senegalli golcünün transferinin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor Yeni Malatyaspor, Wallace'ı transfer etti
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