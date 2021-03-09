SÜPER Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü yenilgisini alan bordo-mavililer bu sonuçla zirve yarışında yara aldı. 10. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası yayının hemen sağındaki Salih'in önünde kaldı, onun aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
GOLLER İKİNCİ YARI
66'da Efecan'ın ortasında Ceyhun'un indirdiği topu Mustafa ağlarla buluşturdu: 0-1. 73'te orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen Davidson'un şutu ağlara gitti: 0-2. 77'de Berkan elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 80'de Bakasetas atışı gole çevirdi: 1-2. 90+8'de Moubandje'nin ortasında Davidson'un sağ çaprazdan skoru belirleyen golü kaydetti: 1-3.
Trabzonspor yine evde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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