Trabzon’da yeni rota Yunanistan

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk adına mücadelesinin yanı sıra yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Trabzonspor'un Olympiacos forması giyen sağ bek Athanasios Androutsos ile ilgilendiği belirtildi. Caiciomercato'nun haberine göre 24 yaşındaki sağ bek, sezon sonunda takımı Olympiacos'tan ayrılabilir. Ara transfer döneminde Elche ve Perugia'dan aldığı teklifleri reddeden Athanasios ile İtalyan ekibi Monza ve Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ilgilendikleri belirtiliyor. Trabzonspor'un Yunanistan Millî Takımı forması da giyen sağ bek için menajeriyle iletişime geçtiği ve ilk görüşmenin gerçekleştirildiği konuşuluyor. Hatta Trabzonspor'un 8 Şubat'tan önce transferi bitirmek adına girişimlerde bulunsa da gerçekleşmeyen transfer adına sezon sonunda bir kez daha etkin olacağı aktarıldı. Oyuncunun Olympiacos ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var.

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