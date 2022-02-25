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Trabzonspor: 3 - Yukatel Kayserispor: 2

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşılaştı. Konuk ekip ilk yarıya 24’üncü dakikada Gavranovic ve 46’ncı dakikada 2-0 önde girdi. Bordo mavililer, ikinci yarının 49’uncu dakikasında Edin Visca ve 58’inci dakikasında Djaniny’nin golüyle skoru eşitledi. 90+8'inci dakikada penaltıdan Nwakaeme'nin attığı golle Trabzonspor karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu skorla bordo mavililer puanını 66'ya çıkarırken, sarı kırmızılı ekip ise 38 puanda kaldı.