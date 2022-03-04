Trabzonlu eski başkanlar şampiyonluktan emin

TRABZONSPOR'UN eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve diğer başkanlar şampiyonluğa koşan takımın geçmişinden örnekler vererek bugünü değerlendirdi. Bordo-mavili kulüpte 12 yıl görev alan ve son resmi şampiyonluk olarak kayıtlara geçen başarıda kulübün başında bulunan onursal başkan ve kulübün 8. başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Resmileştiğinde bunun keyfini çıkarmalı, emeği geçenleri kutlamalıyız" diye konuştu.

10. başkan Sadri Şener, takımın gidişatından memnun olduğunu söyleyerek, "Bu ekiple iftihar ediyoruz, takımımızın başarısıyla çok mutlu oluyoruz. İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 15. başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da "Trabzon'da tarihi bir başarıya imza atan ve kısa sürede kupalara ambargo koyan Abdullah Avcı'nın kasketini de kendisini de ayrı seviyorum. Yaşanacak şampiyonluğun değerini, bundan sonra üst üste yaşanacak şampiyonluklar katlayacak" dedi.