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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan altyapıya takviye

Trabzonspor’dan altyapıya takviye

10.3.2022

Trabzonspor’dan altyapıya takviye
U15 Milli Takımı'na seçilen ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile yapacağı özel karşılaşmanın kadrosuna çağrılarak büyük beğeni toplayan Diyarbakırlı futbolcu Arda Öztürk (14), Süper Lig lideri Trabzonspor'a transfer oldu. Diyarbakır'dan Karadeniz ekibine transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden genç yıldız adayı Arda Öztürk, hedefinin bordomavili forma altında başarılı olmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Bana destek olan ve Trabzonspor'a gitmemi sağlayan antrenörüm Ahmet Tanış'a, idarecilerimiz Mehmet Derviş Yıldız'a ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kulübümde tüm Diyarbakırlıların göğsünü kabartır ve Trabzonspor'a faydalı olurum" diye konuştu.
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