Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Ezgjan Alioski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bordo- mavili ekibin listesindeki isimlerden Makedon sol bek, Al-Ahli Cidde'nin küme düşmesi sonucu serbest kaldı.

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a sıcak baktığı bilinirken, Trabzonspor'un transferi bitirme ihtimali de artmış oldu. Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ahli Cidde formasıyla 29 maça çıkan Alioski, 6 gol atarken, 9 da asist yaptı. Tecrübeli sol bek geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak istediği yüksek maaş nedeniyle transferi gerçekleşmemişti. Alioski 2 hafta İstanbul'da olduğuna dair havalimanından bir fotoğraf paylaşmış, bu fotoğraf Alioski'nin transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geldiği şeklinde yorumlanmıştı.