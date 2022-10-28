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Trabzon kayıp

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Kızılyıldız’a iki topunun direkten döndüğü maçta teslim oldu

28.10.2022

Trabzon kayıp

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, deplasmanda Sırbistan takımı Kızılyıldız'a mağlup oldu: 2-1. Bordo-mavililer, tur şansını zora soktu. 24'te sağdan ceza sahası içine yapılan ortada kale sahasına yakın noktadan Katai vuruşunu Uğurcan Çakır çıkardı. 34'te Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Borjan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü.

Dönen topla buluşan Bakasetas'ın şutu kaleci Borjan'da kaldı. 37'de Umut'un pasında topu kapan Bukari'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Katai'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0. 39'da Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top kaleci Borjan'ın sağından filelere gitti: 1-1. 64'te Buraki sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdi, ön direkte Pesic tek dokunuşla ağları havalandırdı: 2-1. Karşılaşma 2-1 sona erdi.

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