Trabzon fena dağıldı

SPOR Toto Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a beş farkla mağlup oldu ve yarışta yara aldı: 5-0. 14. dakikada Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca'ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca çektiği şutla fileleri havalandırdı: 1-0. 36'da Efkan'ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan'ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı: 2-0. 45+6'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan Bekiroğlu'nun pasını gole çevirmeyi başardı: 3-0.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

75'TE Zinedine Ferhat'ın sert şutunda top üst direkte patlarken, Eduardo dönen meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 4-0. 78'de defansın arkasına sarkan Yusuf Özdemir, kaleci Uğurcan'ın yanından fileleri havlandırdı: 5-0. Müsabaka 5-0 Alanya üstünlüğüyle sona erdi.