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Haberler Trabzonspor Trabzon fena dağıldı

Trabzon fena dağıldı

Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor’a beş farkla mağlup oldu. Karadeniz ekibi yarışta yara aldı

10.1.2023

Trabzon fena dağıldı

SPOR Toto Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a beş farkla mağlup oldu ve yarışta yara aldı: 5-0. 14. dakikada Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca'ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca çektiği şutla fileleri havalandırdı: 1-0. 36'da Efkan'ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan'ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı: 2-0. 45+6'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan Bekiroğlu'nun pasını gole çevirmeyi başardı: 3-0.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ
75'TE Zinedine Ferhat'ın sert şutunda top üst direkte patlarken, Eduardo dönen meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 4-0. 78'de defansın arkasına sarkan Yusuf Özdemir, kaleci Uğurcan'ın yanından fileleri havlandırdı: 5-0. Müsabaka 5-0 Alanya üstünlüğüyle sona erdi.

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