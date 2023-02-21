  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Basel maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek

Trabzonspor'un Basel maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 23 şubat perşembe günü Basel deplasmanına çıkacak. Bordo-Mavililerin bu önemli maçını İspanyol hakem görevlendirildi.

İHA

21.02.2023, 14:56

Trabzonspor’un Basel maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek
Trabzonspor'un, deplasmanda Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Trabzonspor, 23 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'de St. Jakob-park Stadı'nda Basel ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

Basel - Trabzonspor maçında VAR'da Ricardo de Burgos, AVAR'da ise Jose Gonzalez yer alacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA