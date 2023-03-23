“Sorunları çözmek için geliyoruz”

Trabzonspor Asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, kulübü tekrar güzel günlere kavuşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Doğan, yönetim kurulu listesinin son şeklini Divan Başkanlık Kuruluna sunacaklarını belirterek, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Kimse merak etmesin. Açıklanan ve aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz. Aksi halde başarı, geçici başarı olur" dedi.



TREZEGUET'TEN KÖTÜ HABER

Teknik adam konusuna da değinen Doğan, Abdullah Avcı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Hoca konusunda aceleci davranmayacaklarını ve akıllı adımlar atacaklarını söyledi. Öte yandan Trabzonspord'a sakatlığı bulunan ve 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesi beklenen Trezeguet şoku yaşanıyor. Mısırlı oyuncunun, tedaviye olumlu cevap vermediği ve iyileşme süresinin uzadığı öğrenildi.

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