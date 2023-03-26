Trabzonspor’un 18. başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün 18. başkanı oldu.

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada "Ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte atacağımız her adımda şeffaflık sözü veriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz" dedi.

"5 YILLIK MAKRO PLANIMIZI HAZIRLADIK"

Kulübe dair planlamalarını ve hedeflerini belirten Doğan, "Bugün, artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı. Yarın, kısa, orta ve uzun vadedeki 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi, sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonsporumuz yarışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Ertuğrul Doğan önderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, 2018 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamladı. 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.