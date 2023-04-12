Trabzonspor’da gündem Bilic

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'i gündemine aldı. Bordo-mavililer, Sergen Yalçın'ın sezon sonu çalışma isteği sonrası diğer adayları değerlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden yönetiminin Slaven Bilic için nabız yokladığı öğrenildi. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Watford'u çalıştıran Slaven Bilic, geçen ay görevinden ayrıldı. Watford, Hırvat çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Slaven Bilic'in adı son günlerde sıkça Ukrayna Milli Takımı için de geçiyor. Trabzonspor'un listesinde Fatih Tekke, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo, Vincenzo Montella ve Şota Arveladze gibi isimlerde bulunuyor.

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