Trabzon’un kozu Bakasetas

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ezeli rakibi karşısında moral bulmak isteyen Karadeniz ekibinde Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas bu müsabakayı bekliyor. Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın yokluğunda sahadaki sorumluluğu daha da artacak olan Bakasetas, bordo-mavili takım formasıyla üç büyüklerine karşı sadece Beşiktaş'a gol atamadı. Başarılı futbolcu, pazar günkü müsabakayla bu şanssızlığını kırmak istiyor. Trezeguet'nin ardından 6 golle takımın en skorer oyuncusu olan Anastasios Bakasetas, 83 gündür Süper Lig'de gol atamıyor. Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.

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