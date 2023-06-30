Vardy bombası

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan flaş bir hamle daha geldi. Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'i kadrosuna katan bordo mavililer, Leicester City'nin yıldız golcüsü Jamie Vardy için de harekete geçti. Karadeniz temsilcisinin, İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 36 yaşındaki forvet için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Leicester kulübünün, Trabzonspor yönetiminin teklifini değerlendirmeye aldığı ve bu transfer için görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Golcü oyuncu için kiralama ya da bonservisi ile birlikte satın alma opsiyonlarının masada olduğu öğrenildi. 11 sezondur Leicester City'de forması giyen 36 yaşındaki yıldız, takımının İngiltere Premier League'e veda ettiği geçen yıl 6 gol ve 5 asist kaydetti.

PREMİER LİG'DE ŞAMPİYON OLDU

2015-2016 sezonunda Premier League'de mucizevi bir şampiyonluk yaşayan Leicester City'nin bu tarihi zaferinde Vardy 24 gol, 8 asistle başrolü oynamıştı. Jamie Vardy, Leicester City formasıyla birer kez Premier League, Community Shield ve FA Cup zaferleri yaşadı.