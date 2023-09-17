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Haberler Trabzonspor Son dakika... Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Son dakika... Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Son dakika... Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın en önemli müsabakasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

AA
Son dakika... Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti
Son dakika...Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

56. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Trezeguet'in kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

59. dakikada Colley'in arka direkte filelere gönderdiği top bu futbolcunun Eren Elmalı'ya öncesinde yaptığı faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

61. dakikada Trezeguet'in sol taraftan yerden pasında, Visca altıpas içerisinde topu filelere gönderdi: 3-0.

82. dakikada Aboubakar'ın pasında, ceza yayı yakınında Ghezzal'ın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+4. dakikada Rosier ve Bakasetas, birbirlerine yaptıkları davranış sonrasında sarı kart gördüler.

Trabzonspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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