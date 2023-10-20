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Trabzonspor’da gündem Maksim

Bordo-mavili yönetim, yerli statüsünde oynayabileceği için Samorodov’un peşine düştü.

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da gündem Maksim
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yerel basında yer alan habere göre Abdullah Avcı, Kazak futbolcu Maksim Samorodov ile yakından ilgileniyor. Avcı'nın yerli statüsünde oynayabilecek oyuncu için genç yeteneğin transferine önem verdiği vurgulanıyor. Tecrübeli teknik adamın 14 Ekim'de Kopenhag'da Danimarka ile Kazakistan arasında oynanan maçta 21 yaşındaki futbolcuyu izlettirdiği öğrenildi. Bu mücadeleyi Danimarka 3-1'lik skorla kazanırken Samorodov Beşiktaşlı Zaynudtinov'la birlikte forma terlettti. Samorodov ülkesinin takımı Aktobe ile UEFA Konferans Ligi'nde 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki Maksim Samorodov Kazakistan ekibi Aktobe'nin formasını terleriyor. Futbolcu ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak görev alabiliyor. Yönetimin devre arasında oyuncu için hamle yapması bekleniyor
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