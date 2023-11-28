Düelloda galip yok

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan 13'üncü haftanın kapanış maçı gol düellosuna sahne oldu. 4. dakikada Charisis pasında topla buluşan Saiz'in ceza alanı dışından sert şutu filelerle buluştu: 1-0. 20'de Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Manaj'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Manaj yine kafayla tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı. 39. dakikada Visca'nın pasında topu kontrol eden Pepe, ceza sahası içine girerek sol ayağıyla yaptığı şutla farkı bire indirdi. 45'te Trezeguet'in pasında ceza alanı içerisindeki Onuachu'nun dokunuşuyla topa ağlara gitti: 2-2. 67'de orta sahada Emrah'ın presiyle kazanılan top Manaj'ın önünde kaldı. Topu biraz sürdükten sonra çok sert bir şut çıkaran Manaj, takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

TRABZONSPOR PES ETMEDİ

76'da Enis savunma arkasına sarktı. Genç oyuncunun yerden çevirdiği topu Trezeguet ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da izlenen pozisyonda ofsayt olmadığı tespit edildi ve skora tekrar denge geldi: 3-3. 88'de Trezeguet'in sağ çaprazdan şutunu kaleci Ali son anda çeldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç berabere sona erdi. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kez puan kaybetmiş oldu.