Trabzon kendine geldi

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'a yenilen Trabzonspor, gurbette Gaziantep FK'yı mağlup etti: 1-3. 31. dakikada sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortaya arkada direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çizgiden çıkardı. 40'ta Trezeguet'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

48'de Visca'nın sağ kanatta ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top savunmadan sekti, boşta kalan meşin yuvarlağı Trezeguet tamamladı: 0-1. 58'de ceza sahası dışında topla buluşan Bakesetas'ın yerden sol alt köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 62'de Dragus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Maxim'in şutu Uğurcan'ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü. 76'da Visca'nın sağ kanattan ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita uzaklaştırdı, dönen topu Trezeguet filelere yolladı: 3-0. 79'da Dragus'un serbest vuruştan attığı harika golle skoru belirledi: 3-1.