Trabzon’da hedef Rocha

Ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Rusya'da buldu. Bordo mavililer, CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha için girişimde bulunacak. Kiralık olan Benkovic ve bonservis bedeli ödenmeden sezon başı kadroya katılan Joaquin Fernandez, kesinlikle Abdullah Avcı'nın planlamasında yok. Bu nedenle gözler, Brezilyalı yıldız Rocha'nın transferine çevrildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki Rocha için Ocak ayında bir girişim planlanıyor.