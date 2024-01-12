Trabzon hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk etti. 21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına sarkan Benkovic yatarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 40'ta Bennasser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak top auta gitti. 45+1'de Visca'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Onuachu kafayla topu filelere gönderdi ve ilk yarı 2-0 bitti.

İKİ EKİP DE ÇOK GOL KAÇIRDI

İkinci yarıda iki takım da orta sahaları çabuk geçerek pozisyonlara girdi. 54'te Holse'nin şutunu Uğurcan çıkardı. 68'de Emre'nin pasında ceza sahasına giren Mouandilmadji'nin şutunu Uğurcan kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda yine Mouandilmadji kafayı vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti. 77'de sağdan ceza sahasına giren Mehmet Can'ın pasında Bakasetas'ın bomboş şutu üstten auta gitti. 82'de Bakasetas'ın yerden çevirdiği top savunmaya çarpıp Visca'nın önünde kaldı. Boşnak yıldızın sert şutunu Okan kornere çeldi. 90'da korner kullanan Visca, topu ceza sahası yayında bekleyen Bakasetas'a gönderdi. Yunan oyuncunun gelişine sert şutu Okan'dan döndü. 90+4'te Ercan'ın düşürülmesiyle Samsunspor penaltı kazandı. Penaltıyı Taylan gole çevirdi ve maç 2-1 sona erdi.