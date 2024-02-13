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Trabzon nihayet

Bordo-mavililer, sahasında Hatayspor’u Trezeguet ve Bardhi’nin golleriyle mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, 5 müsabaka sonra kazanarak kendine geldi

HABER MERKEZİ
Trabzon nihayet

SÜPER Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 5 maç sonra kazanarak kendine geldi. 24. dakikada Trezeguet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda Recep Burak Yılmaz'ın kafasından seken top kornere çıktı.

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

34'te Trezeguet'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bardhi'nin tamamlamak istediği top üstten auta çıktı. 49'da sağ kanattan Meunier'in ortasını iyi takip eden Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluştu: 1-0. 61'de Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Kamil Ahmet Çörekçi çizgi üzerinden çıkardı. 76'da Trabzonspor paslaşarak kendi sahasından çıktı. Bardhi, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta skoru belirledi: 2-0.

BORDO-MAVİLİLERDE MEUNİER İLK KEZ 11'DE

TRABZONSPOR'UN ara dönemdeki tek transferi Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, ilk kez yeni takımında ilk 11'de forma giydi. Gençlerbirliği maçında 46. dakikada Mehmet Can Aydın'ın yerine oyuna giren Belçikalı oyuncu, bu kez aynı futbolcunun yerine 11'de sahaya çıktı.

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