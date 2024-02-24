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Haberler Trabzonspor Trabzon Reus'u istiyor

Trabzon Reus'u istiyor

Devre arasında Thomas Meunier’i kadrosuna katan bordo-mavili ekip Alman ekibi Dortmund’un efsanesini de kadrosuna katmak için uğraşıyor.

HABER MERKEZİ
Trabzon Reus’u istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, tamamen gelecek sezon için hazırlıklara odaklandı. Başkan Ertuğrul Doğan, önümüzdeki yıl şampiyonluk için iddialı bir ekip oluşturmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayladığı yıldız transferlerinden ilkinin de Thomas Meunier'in eski takım arkadaşı Marco Reus olduğu öğrenildi. Başkan Doğan devre arasında herkesin 'Nasıl aldınız?' diyeceği bir yıldız transferi yapacaklarını dile getirmişti. Belçikalı oyuncu iyi bir seviyede olmasına rağmen bu transferin beklenen yıldız olmadığı ve asıl hedefin Alman yıldız olduğu ifade edildi.

İKNA ÇABALARI BAŞLADI

Marco Reus için yapılan girişimlerde, daha önce de ortaya atılan iddialara göre Meunier devrede. Meunier, Reus'u Trabzonspor'a gelmeye ikna etmek için çaba harcayan isimlerden biri. Reus'un da bu transferi düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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