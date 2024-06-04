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Haberler Trabzonspor Trabzonspor beklemeye geçti

Trabzonspor beklemeye geçti

HABER MERKEZİ
Trabzonspor beklemeye geçti
SÜPER Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'un transfer sezonu öncesinde anlaşmaya vardığı futbolcular için veda mesajı yayınlandı. John Lundstram ve sol bek Borna Barisic'e Glasgow Rangers'tan veda paylaşımı geldi. İskoç kulübü, kliple her iki oyuncuya ayrı ayrı veda ederken, teşekkür notu paylaştı. Transfer sezonunun başlamasıyla bordo-mavili yönetimin her iki oyuncuyu renklerine bağlaması bekleniyor. Draguş ile de anlaşılmasıyla birlikte 17 yabancıya ulaşacak Karadeniz ekibinde Vişça, Mendy ve Meunier'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Denswil, Bardhi, Trezeguet ve Fountas ise iyi teklif gelmesi durumunda satılacak.
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